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Южная Корея начинает войну и сдаётся - единственный путь выжить в будущем для Республики Корея

Южная Корея начинает войну и сдаётся - единственный путь выжить в будущем для Республики Корея

Игорь Ким. Сеул предлагает новую программу воссоединения Кореи, или «Мир через силу»Только обладание ядерным оружием позволяет КНДР защищать себя от перманентной угрозы внешней агрессииВ последнее время в Сеуле обострилась политическая дискуссия о необходимости воссоединения Кореи.

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