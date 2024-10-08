Южная Корея начинает войну и сдаётся - единственный путь выжить в будущем для Республики Корея

Игорь Ким. Сеул предлагает новую программу воссоединения Кореи, или «Мир через силу»Только обладание ядерным оружием позволяет КНДР защищать себя от перманентной угрозы внешней агрессииВ последнее время в Сеуле обострилась политическая дискуссия о необходимости воссоединения Кореи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии