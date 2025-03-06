Курский фронт: ВКС России уничтожают скопления оккупантов ФАБами-1500 (ВИДЕО)

ВКС России уничтожают скопления оккупантов ФАБами-1500, поддерживая наступление на Курском фронте. Отряд Смуглянки выявил опорные пункты и позиции с пехотой ВСУ в лесах, после чего навёл авиацию на скопление сил врага в Курском приграничье.
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