Курский фронт: ВКС России уничтожают скопления оккупантов ФАБами-1500 (ВИДЕО)

ВКС России уничтожают скопления оккупантов ФАБами-1500, поддерживая наступление на Курском фронте. Отряд Смуглянки выявил опорные пункты и позиции с пехотой ВСУ в лесах, после чего навёл авиацию на скопление сил врага в Курском приграничье.