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Кургинян пояснил, что означает демонтаж Ялтинской системы

Кургинян пояснил, что означает демонтаж Ялтинской системы

Демонтаж ялтинской системы международных отношений произошел на фоне крушения Советского Союза и продолжается в настоящее время, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 21 августа в передаче «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».

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