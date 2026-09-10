Кургинян пояснил, что означает демонтаж Ялтинской системы

Демонтаж ялтинской системы международных отношений произошел на фоне крушения Советского Союза и продолжается в настоящее время, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 21 августа в передаче «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».