Синоптик 2027 елда Россиядә яз көне һава торышының тотрыксыз булуын фаразлады

2027 елның язы Россиядә һава торышының кискен үзгәрүе белән аерылып торырга мөмкин, дип хәбәр итте РИА Новостига «Фобос» һава торышы үзәгенең әйдәп баручы белгече Евгений Тишковец.
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