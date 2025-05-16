Масштабное ограничение введено на участке, где ведется большое дорожное строительство и находятся военные базы.
ЧП в Крыму
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Масштабное ограничение введено на участке, где ведется большое дорожное строительство и находятся военные базы.
Свежие комментарии