Машина улетела в кювет: под Петербургом произошло смертельное ДТП

73-летний водитель Renault Duster не справился с управлением, автомобиль перевернулся Во вторник, 14 мая, на трассе «Сосновый Бор – Глобицы» в Ломоносовском районе Ленобласти произошла смертельная авария.
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