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Иркутск Сегодня

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Вандала, разбившего плитку в переходе на Рябикова в Иркутске, ищут по камерам

В ночь с 13 на 14 сентября неизвестный мужчина повредил плиточное покрытие стен в подземном переходе на бульваре Рябикова в Иркутске.

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