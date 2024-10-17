Украинский политик Олейник: Зеленский планирует втянуть Запад в конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично озвучил «план победы» в Верховной раде. Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что тайные приложения «плана победы» посвящены ударам по территории России.
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