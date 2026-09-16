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Газета.ру

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Посол ЕС на Украине Матернова пришла в ярость из-за ботов и троллей под постами

Посол ЕС на Украине Матернова пришла в ярость из-за ботов и троллей под постами

Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова на странице в Х вышла из себя из-за якобы «российской пропаганды», ботов и троллей под своими публикациями в социальных сетях.

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