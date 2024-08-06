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Как избавиться от колониальной зависимости

Как избавиться от колониальной зависимости

Задача народа – не дать разрушить Россию Большинство наших аполитичных сограждан наивно полагают, что политика – удел немногих и заниматься ею не стоит.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot; политика – удел немногих и заниматься ею не стоит.&quot; - Тогда сама политика приходит к тебе и трахает по полной программе !                   И твои же слуги - чиновники  пасут  тебя же как овечек и баранов и  стригут ....!                                                                   А буржуазия - паразиты ломехузы  ,  жируют на  богатствах страны и рабском труде  и  уничтожают  основы - фундамент  руской цивилизации !                                                                            Так что , политика грязное дело .... , зачем им заниматься ... , лучше пастись и стричься ?
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12 час.
Борис Тросницкий
&quot;...украинские танки ездят на русской нефти, а Украина почти полностью зависит от импорта горючего...&quot;   &quot;От военной техники ВСУ гибнут наши&quot; Ну, а в годы ВМВ амеориканские суда немцы топили на американском же топливе и комплектующий. Лондон летели бомбить самолеты на шведских подшипниках, продаваемых англо-американскими буржуями... И ничего... Ничего личного- капитализм...
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9 час.

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