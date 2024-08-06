Как избавиться от колониальной зависимости

МГ

Малик Гумеров

" политика – удел немногих и заниматься ею не стоит." - Тогда сама политика приходит к тебе и трахает по полной программе ! И твои же слуги - чиновники пасут тебя же как овечек и баранов и стригут ....! А буржуазия - паразиты ломехузы , жируют на богатствах страны и рабском труде и уничтожают основы - фундамент руской цивилизации ! Так что , политика грязное дело .... , зачем им заниматься ... , лучше пастись и стричься ?