Задача народа – не дать разрушить Россию Большинство наших аполитичных сограждан наивно полагают, что политика – удел немногих и заниматься ею не стоит.
Как избавиться от колониальной зависимости
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
" политика – удел немногих и заниматься ею не стоит." - Тогда сама политика приходит к тебе и трахает по полной программе ! И твои же слуги - чиновники пасут тебя же как овечек и баранов и стригут ....! А буржуазия - паразиты ломехузы , жируют на богатствах страны и рабском труде и уничтожают основы - фундамент руской цивилизации ! Так что , политика грязное дело .... , зачем им заниматься ... , лучше пастись и стричься ?
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12 час.
Борис Тросницкий
"...украинские танки ездят на русской нефти, а Украина почти полностью зависит от импорта горючего..." "От военной техники ВСУ гибнут наши" Ну, а в годы ВМВ амеориканские суда немцы топили на американском же топливе и комплектующий. Лондон летели бомбить самолеты на шведских подшипниках, продаваемых англо-американскими буржуями... И ничего... Ничего личного- капитализм...
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9 час.
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