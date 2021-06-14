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Крымчане назвали дурдомом жизнь в составе Украины

Крымчане назвали дурдомом жизнь в составе Украины

Многие бывшие советские республики выступают против русского языка и пытаются "переписать" историю. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко уверена, что "такая политика обречена на провал", передает Федеральное агентство новостей.

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