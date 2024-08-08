Подготовка к фестивалю "Ханбасс-2024" в Хакасии

Недавно под председательством заместителя главы Хакасии Богдана Павленко состоялся очередной этап подготовки к одному из крупнейших культурных событий года - Республиканскому фестивалю творческой молодежи "Ханбасс 2024", посвященному электронной музыке.
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