Мировых лидеров призвали перестать «бездельничать» перед лицом катастрофы из-за повышения температуры

С климатическим кризисом надо что-то делать: «Мы все находимся на передовой»Мир стоит на пороге катастрофы, предупреждает глава ООН по климату Саймон Стилл, заявивший что мировые лидеры должны «перестать бездельничать» и начать действовать перед решающим климатическим саммитом в Дубае .
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