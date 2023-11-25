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Мировых лидеров призвали перестать «бездельничать» перед лицом катастрофы из-за повышения температуры

Мировых лидеров призвали перестать «бездельничать» перед лицом катастрофы из-за повышения температуры

С климатическим кризисом надо что-то делать: «Мы все находимся на передовой»Мир стоит на пороге катастрофы, предупреждает глава ООН по климату Саймон Стилл, заявивший что мировые лидеры должны «перестать бездельничать» и начать действовать перед решающим климатическим саммитом в Дубае .

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