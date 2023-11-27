В Приморском районе Архангельской области проходят антитеррористические учения

О них граждан сегодня предупредили в управлении ФСБ по Архангельской области. Учения пройдут с 27 по 28 ноябряВ ведомстве предупредили о возможном увеличении числа нарядов полиции, передвижении специальной техники, а также о массовом скоплении сотрудников правоохранительных и силовых структур.
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