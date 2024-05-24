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В МИД предложили не выдавать загранпаспорта получившим повестки россиянам

В МИД предложили не выдавать загранпаспорта получившим повестки россиянам

Министерство иностранных дел разработало предложение по отказу в выдаче загранпаспорта лицам, которые получили повестку в едином реестре, следует из документа на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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