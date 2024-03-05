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НАТО атакует Ленинградскую АЭС, Франция хочет реванша за Бородино, Харьков ждёт русских: Хроники денацификации без купюр

НАТО атакует Ленинградскую АЭС, Франция хочет реванша за Бородино, Харьков ждёт русских: Хроники денацификации без купюр

Страны Запада все более активно включаются в противостояние на Украине. Беспилотники, атакующие наши города, уже запускаются с территории "балтийских карликов", а руководство европейских держав всерьез намеревается отправить солдат воевать с русскими.

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