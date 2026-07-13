Западу нельзя останавливать украинский конфликт, пока он не уничтожит Россию. Об этом отставной подполковник Глен Грант заявил в интервью британскому блогеру-русофобу Филипу Иттнеру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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