Памятник Герою России Кондратенко открыли на Клещихинском кладбище в Новосибирске

Курсанты Юнармии, волонтеры, жены и матери из женсовета 24 бригады, командиры и военнослужащие 2-го батальона 24-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады спецназначения отдали дань памяти гвардии прапорщика Николая Кондратенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии