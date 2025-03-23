ISW: слова Суркова о расширении России соответствуют планам Москвы по Украине

Аналитики из Института изучения войны (ISW) обеспокоились словами бывшего советника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова о том, что Россия будет расширяться "так далеко, как Богу будет угодно".
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