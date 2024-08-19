Мошенничество с пенсионерами: три распространенные схемы обмана

Эксперты ВТБ выяснили, что мошенники все чаще обращают внимание на пожилых людей, разрабатывая специальные схемы мошенничества, связанные с их основными жизненными потребностями, такими как безопасность, пенсионный контроль и оплата коммунальных услуг.