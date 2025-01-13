Правительство Филиппин оптимизирует половину маршрутов джипни к 2026 году

Оптимизация маршрутов перевозок пассажиров с использованием джипни будет выполнена на половину к концу 2025 года в ходе реализации программы модернизации общественного транспорта, заявил заместитель министра транспорта Филиппин Хесуса Фердинанда Ортеги 12 января в беседе с журналистами.