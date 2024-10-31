Жила в палатке, а жильё сдавала туристам: в Мостовском районе мать лишили родительских прав из-за сильного увлечения восточной религией

Жила в палатке, а жильё сдавала туристам: в Мостовском районе мать лишили родительских прав из-за сильного увлечения восточной религиейВ Мостовском районе Кубани мать настолько увлеклась восточной религией, что потеряла сына.
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