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Турция против участия ЕС на мирных переговорах России и Украины в Стамбуле

Турция против участия ЕС на мирных переговорах России и Украины в Стамбуле

В Стамбуле состоятся переговоры между Россией и Украиной при посредничестве Турции. Основная задача Анкары — исключить участие ЕС, поддерживающего продолжение конфликта.

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