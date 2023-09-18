Международный суд начинает слушания по иску Украины против России о геноциде

Через пару дней после начала российской СВО на Украине, 26 февраля 2022 года украинские власти подали в Международный суд ООН иск против России, связанный с попыткой обвинить Москву в подготовке геноцида и необходимости наказания за это.
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