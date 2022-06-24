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Как сохранить урожай клубники в дождливое лето – простые советы

Как сохранить урожай клубники в дождливое лето – простые советы

Как правило в июне уже можно спокойно собирать первый урожай клубники. Но во многих регионах начало лета выдалось прохладным и с частыми дождями.

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