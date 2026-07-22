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Царьград

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Ямальские выпускники установили рекорд по итогам ЕГЭ: 30 стобалльников

Ямальские выпускники установили рекорд по итогам ЕГЭ: 30 стобалльников

Ямальские выпускники установили рекорд, набрав 100 баллов на ЕГЭ. Всего таких учеников оказалось 30. Губернатор Артюхов отметил их достижения и подчеркнул эффективность системы поддержки молодежи в регионе.

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