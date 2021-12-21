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Власти изучают возможности поддержки перевозчиков

Власти изучают возможности поддержки перевозчиков

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в четверг проведет встречу с перевозчиками, на которой будут рассмотрены несколько решений по улучшению пассажирских перевозок и обновлению парка автобусов и микроавтобусов.

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