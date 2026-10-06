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Царьград

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В новосибирском вузе составили базу данных игр народов России

В новосибирском вузе составили базу данных игр народов России

Проект может быть интересен всем, кто хочет что-то новое узнать о культурных традициях народов России, а также тем, кто работает в учреждениях культуры и дополнительного образования.

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