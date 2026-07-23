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Царьград

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Reuters: Президент Бангладеш Шахабуддин намерен уйти в отставку 24 июля

Reuters: Президент Бангладеш Шахабуддин намерен уйти в отставку 24 июля

Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу объявил о намерении уйти в отставку 24 июля. Он уведомил о своем решении премьер-министра, а заявление должен вручить спикеру парламента, который вернется из Тайланда в Дакку в пятницу.

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