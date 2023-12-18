На Чукотке будут судить чиновника, лишившего бюджет 4,5 млн рублей

СК РФ Следственный комитет завершил расследование в отношении временно исполняющего обязанности начальника Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении государственного контракта, сообщило ведомство в Telegram.
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