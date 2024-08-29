Рынок будет расти, когда ЦБ смягчит политику

Мы уже обсуждали, что американский рынок часто реагирует на снижение ставки ФРС падением. Но в России все наоборот:- пока все ждут снижения, рынок волатилен;- как только ставка и правда снижается, неопределенность уходит, а рынок начинает расти.
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