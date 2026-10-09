Саудовская Аравия: Пакистанские международные авиалинии (PIA) объявили, что все полеты в и из международного аэропорта имени короля Халида (RUH/OERK) в Эр-Рияде были временно приостановлены с утра после смертоносных ракетных ударов йеменских хуситов по аэропорту 8 октября.