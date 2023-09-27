Лавров: РФ не видит серьезных предложений от Запада о переговорах по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о перспективах запуска российско-украинских переговоров, заявил, что Москва не видит никаких серьезных предложений со стороны Запада о переговорах по Украине.
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