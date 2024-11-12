«Жизнь пожилых должна быть долгой и активной»: В Казани открыли конгресс гериатров

В Казани открылся Межрегиональный конгресс геронтологов и гериатров. Врачи со многих уголков России будут обсуждать, как снизить смертность и увеличить ожидаемую продолжительности жизни пожилого населения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии