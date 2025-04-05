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Царьград

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Ураган обесточил 94 населённых пункта в Красноярском крае

Ураган обесточил 94 населённых пункта в Красноярском крае

В Красноярском крае 94 населенных пункта остались без электроэнергии из-за ураганного ветра. Синоптики предупреждают о сохранении неблагоприятной погоды до воскресенья.

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