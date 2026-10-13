5 Showrunners Who Were Fired From TV Shows They Created

While it isn't rare for a showrunner to be removed from a TV series, it's slightly less common for a showrunner to get fired from a show they created.
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