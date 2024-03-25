«Известия»: Организаторы теракта в «Крокусе» готовили подобное преступление в одной из стран Средней Азии

Двое злоумышленников были завербованы в Турции, остальные получали инструкции дистанционно, пишет газетаОрганизаторы теракта в «Крокус Сити Холле» параллельно готовили подобное преступление в одной из стран Средней Азии.
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