Целый поезд с ракетной системой "Пэтриот" быстро "сдулся" в минувшую ночь , и 4 британских инструктора

Ещё полгода назад представитель американской военной мощи, офицер генерального штаба представительства НАТО в Европе в обсуждениях с западными журналистами предупреждал своих представителей из Вашингтона о том, что совершается большая ошибка по предоставлению стране "незалежной" весьма … .
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