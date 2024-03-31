Румянцев: группировка "Юг" уничтожила 105 украинских беспилотников за сутки

Южная группировка войск при поддержке авиации и артиллерии смогла улучшить положение по переднему краю, а также уничтожить свыше ста беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки.
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