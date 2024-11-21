Два майора: #Сводка на утро 21 ноября 2024 года

#Сводка на утро 21 ноября 2024 года Вражеские ресурсы завили, что впервые ночь прошла без ударов «Гераней», хотя вчерашняя истерика Киева и иностранных посольств на Украине обещали массированные удары по территории Украины.
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