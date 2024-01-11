Энтони Эдвардс отказался общаться с журналистами после игры с «Бостоном», чтобы не получить штраф за критику судейства

Как информирует обозреватель «Миннесоты» Кристофер Хайн, защитник не хотел быть оштрафованным за публичную критику судейства.
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