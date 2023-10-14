20 сентября для работников предприятия ОАО ´ФанДОК´ сотрудниками Бобруйской городской поликлиники №1 и учреждения здравоохранения ´Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии´ под руководством главного врача поликлиники №1 Якименко Натальи Анатольевны организована и проведена акция ´Аксиома жизни- быть здоровым!´ в формате коммуникативных пл .