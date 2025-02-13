Plates London становится первым в Великобритании веганским рестораном, получившим звезду Мишлен

Впервые в истории веганский ресторан в Лондоне был удостоен звезды Мишлен. Расположенный на Old Street, Plates London был основан в июле 2024 года братьями и сёстрами, шеф-поварами Кили и Кирком Хауортами, из которых Мишлен особо отметил Кирка за «творческое использование классического подхода в приготовлении блюд с адаптацией к веганскому питанию».