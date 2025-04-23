«В каждом из матчей будем грызться за свои очки»

Махачкалинское «Динамо» стало одним из главных открытий нынешнего чемпионата России по футболу. Впервые в истории попавшая в РПЛ дагестанская команда при самом маленьком бюджете в турнире одержала несколько ярких побед, в том числе в недавнем выездном матче с борющимся за золото национального первенства московским «Спартаком» (2:1).