​​"А он не за вас погиб. За деньги!" Цинизм военкома поразил мать, потерявшую двух сыновей

МП Михаил Пантюхин Таких "военкомов" разжаловать и в тюрьму за неуважение к погибшим за Россию!!!! Эти мрази в погонах только дискредитируют ВС РФ в глазах Матерей погибших и русского народа!!!

Аудрюс Жаль, что не указан военкомат и фамилия военкома! Думаю, что ему можно было организовать подобную "денежную" командировку!