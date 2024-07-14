БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 282 подписчика

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Свежие комментарии

  • Иосиф Калинин
    Военком, конечно, мерзавец! Кстати, деньги-то, не очень большие, если учесть, что зарабатываются они с риском для жиз...​​"А он не за вас...
  • Аудрюс
    Жаль, что не указан военкомат и фамилия военкома! Думаю, что ему можно было организовать подобную "денежную" командир...​​"А он не за вас...
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​​"А он не за вас погиб. За деньги!" Цинизм военкома поразил мать, потерявшую двух сыновей

​​"А он не за вас погиб. За деньги!" Цинизм военкома поразил мать, потерявшую двух сыновей

Полина Комаренко ​​Письмо матери двух бойцов Ковиковдовых опубликовал в своём блоге Евгений Барханов.

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Таких &quot;военкомов&quot; разжаловать и в тюрьму за неуважение к погибшим за Россию!!!! Эти мрази в погонах только дискредитируют ВС РФ в глазах Матерей погибших и русского народа!!!
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1 час.
Аудрюс
Жаль, что не указан военкомат и фамилия военкома! Думаю, что ему можно было организовать подобную &quot;денежную&quot; командировку!
Ответить
42 мин.
ИК
Иосиф Калинин
Военком, конечно, мерзавец! Кстати, деньги-то, не очень большие, если учесть, что зарабатываются они с риском для жизни.  Кстати, депутаты Госдумы, без всякого риска, получают раза в три больше. Но, при этом, защищены законом и, вообще, находятся в привилегированном положении.
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29 мин.

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