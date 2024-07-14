Полина Комаренко Письмо матери двух бойцов Ковиковдовых опубликовал в своём блоге Евгений Барханов.
"А он не за вас погиб. За деньги!" Цинизм военкома поразил мать, потерявшую двух сыновей
Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Таких "военкомов" разжаловать и в тюрьму за неуважение к погибшим за Россию!!!! Эти мрази в погонах только дискредитируют ВС РФ в глазах Матерей погибших и русского народа!!!
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1 час.
Аудрюс
Жаль, что не указан военкомат и фамилия военкома! Думаю, что ему можно было организовать подобную "денежную" командировку!
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42 мин.
ИК
Иосиф Калинин
Военком, конечно, мерзавец! Кстати, деньги-то, не очень большие, если учесть, что зарабатываются они с риском для жизни. Кстати, депутаты Госдумы, без всякого риска, получают раза в три больше. Но, при этом, защищены законом и, вообще, находятся в привилегированном положении.
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29 мин.
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