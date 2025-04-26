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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Регбийный «Металлург» заявил 18 новых игроков для участия в сезоне-2025

Регбийный клуб «Металлург» из Новокузнецка заявил 18 новых игроков для участия в сезоне-2025. Об этом сообщили в Федерации регби России (ФРР).

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