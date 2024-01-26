О церковном гуманитарном направлении рассказали в Москве представители Крымской митрополии

Представители Крымской митрополии приняли участие в XXXII Международных Рождественских образовательных чтениях по направлению Синодального отдела РПЦ по социальному служению и церковной благотворительности.
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