Результаты показывают, что дети, рожденные после лечения бесплодия, имеют более высокий риск пороков сердца

Согласно результатам очень большого исследования, опубликованного в European Heart Journal, риск рождения с серьезным пороком сердца на 36% выше у детей, зачатых с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), таких как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии