Medical Insider

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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Результаты показывают, что дети, рожденные после лечения бесплодия, имеют более высокий риск пороков сердца

Согласно результатам очень большого исследования, опубликованного в European Heart Journal, риск рождения с серьезным пороком сердца на 36% выше у детей, зачатых с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), таких как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

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