Результаты показывают, что дети, рожденные после лечения бесплодия, имеют более высокий риск пороков сердца

Согласно результатам очень большого исследования, опубликованного в European Heart Journal, риск рождения с серьезным пороком сердца на 36% выше у детей, зачатых с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), таких как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).