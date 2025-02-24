14 февраля в стенах Дворца искусств прошло торжественное собрание городского актива по подведению итогов социально-экономичес...

14 февраля в стенах Дворца искусств прошло торжественное собрание городского актива по подведению итогов социально-экономического развития Бобруйска за 2024 год!Наш театр удостоился диплома 1 степени за достигнутые показатели в развитии культуры за 2024 год! Поздравляем весь коллектив с заслуженной победой!Благодарим коллектив театра за вклад в общ .