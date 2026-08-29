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Число пострадавших при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону возросло до 11 человек

Число пострадавших при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону возросло до 11 человек

Количество пострадавших от ночной атаки беспилотников на Ростовскую область увеличилось до 11. Среди раненых — четверо детей, сообщил губернатор Юрий Слюсарь .

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